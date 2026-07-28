Петарды и кулаки: российский подросток напал на мужчину из-за замечания

В Сургуте компания подростков устроила запуск петард в сквере возле ДК «Строитель». Прохожий мужчина сделал замечание и попросил прекратить шумные игры — в ответ один из юношей набросился на него с кулаками. Инцидент попал на видео, полиция организовала проверку.

Конфликт в сургутском сквере перерос в потасовку. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Муксун.ФМ», взрослый горожанин подошел к группе подростков, которые бросали петарды, и попросил их остановиться. Реакция одного из молодых людей оказалась неожиданной: он с кулаками накинулся на мужчину, нанес несколько ударов, от которых пострадавший упал.

На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как агрессивный юноша продолжает атаковать уже лежащего человека, пока остальные участники компании остаются в стороне.

Правоохранительные органы уже начали проверку по факту случившегося. Устанавливаются все детали происшествия: личности участников, степень тяжести травм пострадавшего и мотивы агрессивного поведения несовершеннолетнего. Окончательные выводы будут сделаны по результатам доследственной проверки.