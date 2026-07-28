Раймонд Паулс заявил, что уходит со сцены

Раймонд Паулс, легендарный латвийский композитор, автор музыки к хитам Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и Ларисы Долиной, объявил о завершении своей концертной деятельности. Об этом 90-летний маэстро заявил в интервью ТАСС.

Композитор признался, что советовал некоторым своим коллегам последовать его примеру и завершить гастрольную карьеру, но они пока не готовы отказаться от концертов. Однако сам Паулс твердо решил, что его время на сцене прошло.

«Я не организую сам. Я не занимаюсь концертами больше. Все, мне уже на всю жизнь хватит. Ну, я вообще уже закруглил», — заявил Паулс.

За более чем полувековую творческую биографию композитор создал десятки произведений, которые стали золотым фондом советской и российской эстрады. Его музыка звучит в песнях, которые знает вся страна, — от «Миллиона алых роз» до «Вернисажа» и «Скрипки Паганини».

Ранее сообщалось, что Сейм Латвии намерен запретить трансляцию композиций Раймонда Паулса.