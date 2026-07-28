Тыквы сбрасывают вес: гигантоводы Подмосковья жалуются на капризное лето

Лето 2026 года бьет не только по обычным дачникам, но и по тем, кто выращивает овощи-гиганты. Майские заморозки, затяжные ливни, переувлажненная почва и нашествие испанских слизней серьезно осложнили сезон. Известный подмосковный гигантовод Александр Чусов признался: его тыквы сейчас весят около 450 кг, тогда как в прошлом году в это время показатель достигал 830 кг. О том, удастся ли спасти рекорды, корреспондент REGIONS поговорил с опытными овощеводами.

Александр Чусов, один из самых известных в России гигантоводов, в начале сезона рассчитывал на тыкву весом более тонны. Теперь признает: цель недостижима. На 60-й день развития лучшие экземпляры прошлого года весили 670 кг, нынешние — лишь около 450.

«Выращивание гигантов не работает по принципу „повторил — получил“. Даже при одинаковом уходе результат может различаться кардинально», — пояснил Чусов.

Специалист Ирина Изотова-Яковлева призывает не торопиться с выводами: основной прирост массы у тыкв приходится на август и сентябрь, а сбор урожая в Подмосковье стартует только в начале октября. Пока идут обычные работы: опыление, полив, подкормки органикой.

Дачница Светлана Трофимова из Псковской области подтверждает: погода явно не способствует рекордам. Томаты еще набирают массу, подсолнухи формируют корзинки, а вот кабачок, по ее словам, в этом году «решил отдохнуть».

С похожими проблемами столкнулась и Алина Романова из Ступина: первая завязь гигантской тыквы погибла. Майские заморозки, переувлажнение почвы и испанские слизни серьезно осложнили сезон. Однако она не сдалась: повторно опылила цветок, обновила грунт и продолжает ухаживать за растением.

Главный вывод гигантоводов: сезон действительно сложный, но паниковать рано. Август и сентябрь — решающие месяцы, когда плоды набирают основной вес. Борьба за килограммы только начинается.