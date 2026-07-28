Она искала его пять лет: случайный пост в интернете вернул собаку семье

Трогательная история из американской глубинки: жительница Небраски Инмакулада Джекман дождалась чуда — ее пес Чонг, сбежавший еще в 2021 году, внезапно нашелся за 965 километров в индийском приюте. Женщина узнала его по фотографии в соцсетях и теперь не верит собственному счастью. Об этом сообщает People.

Когда Чонг сбежал из дома несколько лет назад, семья Джекман не оставляла надежды — они возвращались в район пропажи, расклеивали объявления и искали его повсюду. Но шли месяцы и годы, и шансы найти питомца таяли с каждым днем. Однако пятую годовщину исчезновения судьба преподнесла неожиданный подарок: Инмакулада случайно наткнулась в интернете на пост местного приюта для животных. На прикрепленном снимке она мгновенно узнала своего Чонга. Публикация гласила, что собаку нашли у остановки для дальнобойщиков в штате Индиана — ровно 965 километров от родного дома.

Как выяснилось, после побега пса кто-то приютил и даже чипировал, но найти последнего владельца сотрудникам приюта не удалось. Тогда они проверили старые базы и вышли на первоначальную хозяйку. Все формальности уладили быстро, и собаку вернули в семью. Инмакулада признаётся, что все до сих пор в шоке — они не могли поверить, что Чонг жив и ждал их так долго.

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