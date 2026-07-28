В Госдуме предложили бороться с онлифанщицами через отказ от интернета

В Госдуме обсуждают нестандартный способ борьбы с распространением интим-блогов и эскорт-контента. Депутат Михаил Романов в беседе с Life.ru предложил формировать у молодежи моду на отказ от интернета и гаджетов, заменяя их живым общением и спортом. По его мнению, запретительные меры только подогревают интерес. Глава комитета по защите семьи Нина Останина, в свою очередь, видит корень проблемы в недостатках воспитания и уровне культуры.

Поводом для обсуждения стали громкие задержания секс-блогеров, в том числе Сони Мармеладовой, и уголовные дела против создателей откровенного контента. Однако, как заявил Михаил Романов, ужесточение правил не даст эффекта — напротив, запреты часто порождают обратную реакцию.

«Когда мы что-то запрещаем, это, наоборот, получает популярность. Поэтому здесь важно создавать альтернативу — это повестка, прежде всего, живого общения, спорта, досуга. Наша задача — все-таки делать на это упор. Чтобы детям просто некогда и неинтересно было все это, развивать другие ценности у нашей молодежи», — заявил Романов.

Нина Останина добавила, что проблему нельзя решить только законодательно. По ее словам, распространение интим-блогов — это «недовоспитание и показатель бескультурья в обществе». Единственный системный способ — возврат к традиционным ценностям через воспитание и повышение культурного уровня.

Пока предложения депутатов остаются на уровне идей, но очевидно: вопрос о том, как оградить молодое поколение от сомнительного контента, в Госдуме будут поднимать еще не раз.