Дело онкобольной Лерчек передали новому судье

Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, снова поменяло судью. 28 июля на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы появилась информация о том, что материалы переданы для дальнейшего рассмотрения федеральному судье Алишеру Ларину, сообщает ТАСС.

Это уже второй случай передачи дела за последние полтора месяца — предыдущий произошел 19 июня. Официальные причины смены судьи не уточняются, однако собеседник агентства предположил, что это может быть связано с отпуском предыдущего судьи.

Напомним, что Чекалина обвиняется в незаконных валютных операциях. По версии следствия, она вывела за рубеж более ₽250 млн с использованием поддельных документов.

Дело было приостановлено в феврале 2026 года из-за тяжелой болезни блогера — у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. Однако в последнее время прокуратура активизировалась: надзорное ведомство потребовало провести повторную судебно-медицинскую экспертизу, чтобы проверить тяжесть заболевания.

Ранее сообщалось, что онкобольная Валерия Чекалина планировала выехать в Сербию на лечение.