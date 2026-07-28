Игры с небом: звонок 14-летнего мальчика превратил рейс в цель для истребителей

Небесный триллер разыгрался над Манчестером — пассажирский лайнер Qatar Airways с сотнями людей на борту был взят в плотное кольцо истребителями Королевских ВВС после того, как британские диспетчеры получили тревожное сообщение об угрозе взрыва. Отправителем оказался 14-летний подросток, который даже не был пассажиром этого рейса, но его слова заставили поднять в воздух боевые машины. Об этом сообщает Simple Flying.

Инцидент произошел 24 июля во время захода на посадку в аэропорту Манчестера. Борт авиакомпании Qatar Airways, следовавший из Катара, внезапно оказался в центре внимания военных — два истребителя Typhoon стремительно приблизились к гражданскому лайнеру и взяли его под полный контроль. Причиной стал звонок в авиагавань от несовершеннолетнего, который заявил о якобы заложенной на борту бомбе. Диспетчеры отреагировали на сигнал по всей строгости протоколов, и на перехват немедленно вылетели боевые машины.

К счастью, операция завершилась благополучно — самолет в сопровождении истребителей штатно приземлился на взлетно-посадочную полосу, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Однако сразу после посадки полиция задержала 14-летнего автора звонка и провела допрос. Мотивы подростка пока не раскрываются, но британские правоохранители уже квалифицируют его действия как ложное сообщение об акте терроризма, что влечет серьезные правовые последствия даже для несовершеннолетнего.



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