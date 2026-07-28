Орлова и Шепелев согласовали встречу с сыном Фриске

Давняя подруга покойной Жанны Фриске, певица Ольга Орлова сделала важное заявление. На премьере киноленты «За любовь» она сообщила, что ей наконец удалось договориться с телеведущим Дмитрием Шепелевым о встрече с Платоном — сыном Жанны, которому сейчас 13 лет, сообщает Teleprogramma.org.

Это событие стало результатом долгого и мучительного противостояния, которое длилось более десяти лет.

«Мы договорились, что эту тему не комментируем», — сказала Орлова.

Напряженность в отношениях между Шепелевым и родными Фриске возникла сразу после ее смерти в 2015 году. Отец мальчика ограничивал возможность близких видеться с Платоном, объясняя это желанием оградить частную жизнь от внимания прессы.

Орлова, которая является крестной матерью мальчика, выступала на стороне родителей Жанны, из-за чего ее общение с Шепелевым прервалось на долгие годы.

Переломный момент наступил в июне 2026 года. Тогда Шепелев разместил в соцсетях пост, посвященный памяти Жанны. В ответ Орлова публично обратилась к нему с просьбой разрешить ей встретиться с Платоном — без камер, без телестудий, просто по-человечески.

Сам Платон, несмотря на непростую историю его семьи, растет разносторонним подростком. Он учится в элитной частной школе, увлекается баскетболом и хорошо играет на гитаре. Большое место в его жизни занимают поездки с отцом.

Ранее отец Жанны Фриске раскритиковал поведение Дмитрия Шепелева.