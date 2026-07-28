Фанат «Ленинграда» под шумок украл гуся у Шнурова после концерта

Надувной гусь, который полтора года сопровождал группу «Ленинград» в гастрольных поездках и был любимым талисманом Сергея Шнурова, пропал после концерта в Пскове. Момент хищения попал на видео, пишет РЕН ТВ со ссылкой на личный блог исполнителя и МВД РФ.

Концерт группы «Ленинград» в Пскове запомнится не только музыкой. После выступления на стадионе «Машиностроитель» из поля зрения исчез надувной гусь — верный спутник коллектива в течение полутора лет. Он находился на одной из трибун, пока неизвестный мужчина не унес его. Происшествие засняли очевидцы.

Сергей Шнуров не остался в стороне. В своем Telegram-канале он обратился к похитителю с характерной для него эмоциональностью:

«Он с нами был полтора года, я его любил, как своего кота. Верни гуся, Паниковский», — написал Шнуров.

Представители группы подали заявление в УМВД России по Пскову. Правоохранители зарегистрировали обращение, изучают видеозаписи и устанавливают личность мужчины, который, судя по кадрам, без особой спешки покидал стадион с добычей под мышкой.

Удастся ли вернуть пернатого (пусть и надувного) друга музыкантам — покажет расследование.