«День замечательный, светлый, какими были мама и бабушка»: Киркоров захоронил прах близких на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве прошла траурная церемония, которую народный артист РФ Филипп Киркоров провел в кругу самых близких людей, пишет The Voice. Артист захоронил прах своей мамы Виктории и бабушки Софии. Рядом с ними уже покоится его отец — Бедрос Киркоров, который ушел из жизни в марте 2025 года. Тогда певец говорил, что мечтает создать семейное захоронение, и теперь его мечта сбылась.

Урны с прахом десятилетиями находились в Софии, и перевезти их в Москву оказалось непросто. Киркоров рассказал, что занимался этим вопросом почти год, и признался, что без помощи Министерства иностранных дел (МИД) сделать это было бы невозможно, особенно в условиях нынешней политической ситуации и санкций.

«Вы бы знали, чего мне стоило перевести урны с прахом из Болгарии, учитывая сегодняшнюю политическую ситуацию, санкции. Теперь я их всегда смогу навестить, поклониться, принести цветы», — сказал Киркоров.

Во время захоронения по православному обычаю Киркоров перекрестился и бросил три горсти земли в могилу. На могиле Бедроса Киркорова уже установлено гранитное основание, и скоро там появится памятник. Певец перебрал множество эскизов и выбрал тот, который, по его словам, запечатлеет историю любви Бедроса и Виктории Киркоровых. Артист также отметил символизм дат: бабушки не стало 29-го числа, мамы — 30-го, а прощание с ними в Москве прошло 28-го.

Ранее сваха Роза Сябитова дала совет о личной жизни Филиппу Киркорову.