Учителей, подготовивших больше всего стобалльников ЕГЭ, назвали в Подмосковье

Учителей, которые подготовили больше всего стобалльников ЕГЭ, назвали в регионе. Самый высокий результат в текущем году — тринадцать таких выпускников, рассказали в Министерстве образования Московской области.

Лидером стал учитель физики Физтех-лицея им. Капицы Александр Киреев. На втором месте — учитель математики из того же учреждения Ольга Брославская. Она подготовила восемь стобалльников. Также в лидерах — учитель русского языка и литературы Сергиево-Посадской гимназии Ирина Михайлова и учитель математики гимназии №1 Жуковского Елена Громова, которые подготовили по шесть стобалльников.

В министерстве отметили, что в регионе работает 95 учителей, которые подготовили двух и более стобалльников. Общее число ребят, набравших сто баллов, составляет 711 человек. Кроме того 62 выпускника набрали от двухсот баллов.