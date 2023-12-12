Учителя Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе «Лучшие педагогические практики»

Молодые учителя Подмосковья могут принять участие во втором Всероссийском конкурсе «Лучшие педагогические практики». Он пройдет в следующем году.

Для участия в конкурсе нужно заполнить анкету на сайте Института гуманитарного образования и информационных технологий, а также прислать самопрезентацию в формате видео и описание своей авторской методики.

Конкурсные работы принимаются с 10 января по 30 марта. Победителей объявят 10 мая и пригласят их в Москву на «Школу молодых педагогов».

Сегодня в России работают около 200 тысяч молодых педагогов, что составляет 14% от общей численности всех учителей. Однако, по данным статистики, более половины молодых специалистов уходят из школы уже в первые два года работы. Зачастую это происходит потому, что после окончания учебного заведения молодые учителя сталкиваются с проблемой адаптации при вхождении в профессию. Им не хватает собственных психологических ресурсов и поддержки опытных педагогов, наставников. На решение данной проблемы направлен Всероссийский онлайн-проект «Школа молодых педагогов», в рамках которого проводится конкурс.