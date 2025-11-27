Уроки мужества: школьники Каширы познакомились с работой МЧС

В школах городского округа Кашира прошли очередные занятия проекта «Разговоры о важном», посвященные теме «Профессия — жизнь спасать».

Ученикам рассказали о работе сотрудников МЧС, их мужестве и готовности помогать людям в любой ситуации. Ребята обсудили, какие качества делают спасателя настоящим героем, и почему эта профессия требует призвания.

Школьникам также напомнили о современных технологиях, которые помогают в поисково-спасательных операциях, и повторили правила безопасности: как действовать при обнаружении подозрительных предметов и как вести себя в интернете с незнакомыми людьми.

Такие встречи, отмечают педагоги, помогают формировать у подростков уважение к героическим профессиям и ответственное отношение к личной и общественной безопасности.