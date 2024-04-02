В апреле Росатом проведет для российских школьников третий «Урок цифры» по квантовой тематике

Школьникам расскажут о применении квантовых технологий в медицине, а также профессиях будущего на стыке физики, биологии и химии. С 8 по 30 апреля 2024 года в российских школах пройдет «Урок цифры» по теме «Путешествие в микровселенную: квантовые вычисления и медицина будущего».

Организаторами проекта «Урок цифры», реализуемого в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», являются АНО «Цифровая экономика» совместно с Минпросвещения России, Минцифры России, в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.

Стратегический партнер и разработчик урока Госкорпорация «Росатом» совместно с учеными Российского квантового центра проведут для школьников и педагогов страны занятия по теме применения квантовых вычислений в современной медицине. Особое внимание будет посвящено направлениям квантовой физики и междисциплинарным исследованиям, развивающим медицину будущего. Также учащимся расскажут о новых специальностях в области квантовых технологий, в том числе в биомедицине и смежных областях науки, и возможностях получения соответствующих профессий в российских вузах.

Тема урока этого года связана с ключевой повесткой Форума будущих технологий 2024 года, ежегодным флагманским событием, на котором представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

Образовательный проект традиционно пройдет в гибридном формате. Педагоги получат все необходимые методические рекомендации, презентации и опорные конспекты для проведения как дистанционного, так и очного занятия.

Новый «Урок цифры» состоит из двух блоков: учебного фильма и тренажеров для учащихся младших, средних и старших классов. Главным героем фильма станет школьница, которая увлекается физикой и биологией и хочет выбрать профессию, которая позволит совместить обе науки. Она отправляется в путешествие по микровселенной, в ходе которого российские ученые знакомят ее с новыми технологиями, использующими квантовые вычисления и позволяющими создавать эффективные лекарства, бороться с вирусами, исследовать структуру мозга, расшифровывать структуру ДНК и пр.

В ходе прохождения игровых тренажеров учащимся предстоит сравнить работу обычного и квантового компьютеров, правильно расставить квантовые сенсоры, на практике испытать свои силы в задачах, которые будут решаться с помощью квантовых вычислений: расшифровке генома и поиске новых лекарств. Наряду с этим, пройдет ряд открытых уроков, в ходе которых школьники смогут лично пообщаться с ведущими российскими учеными, работающими на стыке квантовых вычислений и биотехнологий. Открытый федеральный «Урок цифры» по данной тематике пройдет 23 апреля на площадке Российского квантового центра (РКЦ). По итогам урока юные гости посетят научные лаборатории, в которых создаются квантовые процессоры на различных платформах.