В Детскую школу искусств Зарайска пришел новый молодой педагог

В штате Детской школы искусств Зарайска появился новый молодой сотрудник — Александра Саркисян, которая родилась и выросла в этом городе.

Педагог ведет занятия в коллективе «Театральная мозаика», во время которых передает ребятам не только знания, но и вдохновение.

Александра заинтересовалась искусством в раннем детстве. Она длительное время занималась в хореографической студии «Надежда». Во многом увлечение определило выбор будущей профессии. Александра Саркисян решила стать учителем. Молодой специалист окончила филиал Государственного социально-гуманитарного института в Зарайске.

Ее творческие способности заметили в Детской школе искусств и предложили ей работу. Сегодня Александра с радостью передает свое мастерство и вдохновение детям на театральном отделении, обучает ребят танцам, сценическому движению и музыке.

«Для актера это самые важные дисциплины, — считает она. — Они помогают ребятам чувствовать себя на сцене свободно, раскрепощаться и лучше владеть своим телом».

Коллектив «Театральная мозаика» на протяжении семи лет радует зрителей необычными выступлениями, которые заслуженно позволяют участникам завоевывать призовые места на престижных конкурсах. Сейчас творческие ребята готовятся к музыкальному спектаклю «Дюймовочка». Премьера состоится во Дворце культуры им. Виктора Леонова в Зарайске. Спектакль ориентирован на зрителей старше шести лет.