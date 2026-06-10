Очередной визовый барьер: ЕС может еще больше ужесточить въезд россиянам

Евросоюз обсуждает включение в 21-й пакет антироссийских санкций запрет на въезд для россиян, служивших в армии с начала СВО. Политолог, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин в беседе с URA.RU назвал эту меру демонстративной — практического эффекта она не принесет.

Инициативу предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако, по мнению Алексея Зудина, оценивать ее нужно не с точки зрения статистики, а через психологический эффект.

«ЕС нужно доказывать, что он что-то может»

Политолог пояснил: Евросоюз демонстрирует активность себе и своим гражданам. Новые ограничения из разряда демонстративных — практический эффект будет минимальным.

К тому же, отмечает эксперт, те, кто был серьезно связан с Европой, уже сменили место жительства. Доля тех, у кого остались там родственные связи, ограничена и критической величины не представляет.

Цифры отказов

По данным АТОР, в 2025 году почти 43 тысячи россиян получили отказ в шенгенской визе. Только на консульских сборах соискатели потеряли около 3,6–3,7 миллиона евро. С учетом сервисных сборов визовых центров — более 4,5 миллиона.

При этом в Еврокомиссию поступили письма от 11 европейских стран с критикой большого количества виз, выданных гражданам России. Представитель ЕК по вопросам миграции Маркус Ламмерт уже заявил, что ужесточение ограничений продолжится.

Ранее сообщалось, что россияне нашли европейскую страну для отдыха без жестких ограничений.