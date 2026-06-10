«Пилот-призрак»: мужчина 17 лет водил лайнеры без лицензии — 900 рейсов и ни одной проверки

Пилот Air Canada Джефф Уолл 17 лет водил пассажирские лайнеры без надлежащей лицензии. Мужчина вышел на пенсию в 2025 году, а в июне 2026-го ему предъявили семь обвинений, включая мошенничество, подделку документов и нарушение общественного порядка. За 17 лет он успел отлетать 900 рейсов. Об этом сообщает Lenta.ru.

59-летний Джефф Уолл начал работать в Air Canada еще в 2009 году. Он управлял лайнерами, занимал место капитана. Но у него не было лицензии пилота транспортной авиации, которую выдает министерство транспорта Канады. Уолл имел лишь какие-то документы, подтверждающие навыки, но не тот самый сертификат, который обязателен для коммерческих перевозок.

Несмотря на это, авиакомпания 17 лет не замечала подвоха. Мужчина отлетал 900 рейсов, перевез десятки тысяч пассажиров. Ни разу не случилось инцидента, но сам факт вопиющий.

Уолл вышел на пенсию в 2025 году. А 1 июня 2026 года его задержали. Ему предъявили семь обвинений: мошенничество на сумму более пяти тысяч долларов, подделка документов, нарушение общественного порядка и другие.

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