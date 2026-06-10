Пенсию по старости начнут назначать без заявлений: Минтруд запускает проактивный механизм

Пенсионерам больше не придется обивать пороги госучреждений. Глава Минтруда Антон Котяков анонсировал проактивное назначение пенсии по старости. Социальный фонд сам оценит стаж, накопленные баллы и другие данные. Гражданину достаточно дождаться уведомления — никаких заявлений и справок. Законопроект уже опубликован. Об этом сообщает Lenta.ru.

Министерство труда и социальной защиты разместило на портале проектов нормативных правовых актов законопроект, который меняет порядок назначения страховой пенсии по старости. Глава ведомства Антон Котяков пояснил: отныне выплаты будут назначаться проактивно — то есть без личного обращения гражданина.

Социальный фонд России (СФР) уже располагает всеми необходимыми сведениями: трудовой стаж, пенсионные коэффициенты, количество детей, периоды ухода за нетрудоспособными и другие данные. Система сама рассчитает пенсию, когда человек достигнет нужного возраста.

Это касается не только обычной пенсии по старости, но и досрочной — по ряду оснований (например, для педагогов, медиков, работников вредных производств). Раньше будущим пенсионерам приходилось самим собирать справки, подтверждать стаж, писать заявления.

Теперь всю эту работу возьмут на себя чиновники и IT-системы. Котяков подчеркнул, что предоставления заявлений от граждан не потребуется. Пенсия будет назначаться автоматически на основе данных, которые уже есть в распоряжении СФР.

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