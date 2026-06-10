Сердце под угрозой: кардиолог Джайна назвал десятисекундный тест пульса

Кардиолог Прадипа Джайна поделился простейшим тестом для выявления скрытых проблем с сердцем. Достаточно приложить два пальца к запястью и оценить ритм пульса. Всего десять секунд могут спасти жизнь. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач-кардиолог Прадипа Джайна рассказал о простом, но эффективном способе проверить сердце. Все, что нужно, — указательный и средний пальцы. Приложите их к внутренней стороне запястья (чуть ниже основания большого пальца), нащупайте пульс. В течение десяти секунд прислушайтесь к ритму. Удары должны быть ровными, как метроном. Если же они «спотыкаются», идут с перебоями, то это серьезный повод обратиться к кардиологу.

Джайна пояснил, что неровный пульс может быть признаком фибрилляции предсердий — одного из самых распространенных нарушений сердечного ритма. Опасность в том, что у многих пациентов она протекает без симптомов: нет ни болей в груди, ни одышки. Человек живет обычной жизнью, не подозревая, что его сердце работает «вразнос». Фибрилляция повышает риск инсульта и сердечной недостаточности. Раннее выявление позволяет начать лечение и избежать тяжелых последствий.

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