В Дубне открыли мемориальную доску легендарному директору школы

Особенность этого памятника в том, что он создан на средства, собранные городским сообществом — к инициативе присоединились сотни жителей, желавших увековечить память о выдающемся педагоге.

На церемонии открытия глава Дубны Максим Тихомиров поделился личными воспоминаниями.

«С Ниной Петровной Халяпиной я познакомился, когда еще начинал работать в городской администрации Дубны заместителем главы. И знаю не понаслышке, что она была педагогом с большой буквы, отличным руководителем, которая отдавала себя своей работе полностью. Она всегда говорила: «Я служу людям», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Серьезный и доброжелательный взгляд Нины Петровны с мраморной плиты точно отражает ее жизненную позицию — коллеги и выпускники вспоминают о ней как о целеустремленном руководителе, способном брать на себя ответственность и обладающем огромным терпением. Особое внимание в своей работе она уделяла гражданско-патриотическому воспитанию, став инициатором создания первых в Дубне профильных кадетских классов. Ее педагогический путь уникален — в 1963 году Нина Петровна пришла в эту школу первоклассницей и осталась верна ей навсегда, пройдя путь от ученицы до директора, отдав руководству учебным заведением 35 лет жизни. За многолетний добросовестный труд и заслуги в воспитании подрастающего поколения она была удостоена наград, включая почетный знак губернатора «Благодарю» и знак «За заслуги перед Дубной».