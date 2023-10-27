В Думе рассмотрят законопроект, регулирующий использование смартфонов в школе

Группа депутатов Госдумы во главе с главой думского комитета по просвещению Ольги Казаковой предложила внести изменения в закон об образовании.

Предлагаемый законопроект должен регулировать использование в школах мобильных средств связи.

Если поправки будут приняты, школьники смогут пользоваться смартфонами на уроках только в учебных целях или в экстренных случаях. Казакова выразила надежду, что законопроект будет принят «как можно скорее».

По ее словам, возможными наказаниями для нарушающих правила учеников могут быть замечание и вызов в школу родителей. При этом депутат заверила, что у учителей не будет права отбирать телефоны у непослушных школьников.