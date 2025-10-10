В Егорьевском авиационном колледже для студентов организовали День карьеры

В Егорьевском авиационном техническом колледже имени Чкалова состоялся традиционный День карьеры, превратившийся в масштабную переговорную площадку между будущими авиаспециалистами и ведущими работодателями отрасли.

На мероприятие прибыли представители 35 предприятий со всей России, включая авиагигантов «S7» и «Аэрофлот». Особенность события – многие нынешние начальники сами являются выпускниками колледжа, что подтверждает устойчивые традиции подготовки кадров.

Для курсантов встреча стала возможностью не только сравнить условия трудоустройства, но и напрямую зарекомендовать себя перед потенциальными нанимателями. Плюсом стала и перспектива целевого обучения – многие компании готовы заключать договоры со студентами для дальнейшего получения высшего образования. Особый интерес работодатели проявляют к специалистам по беспилотным системам, подготовка по которой ведется в колледже второй год. Замдиректора ООО МПКЦ «Новик-91» по спецпроектам Дмитрий Силкин выразил надежду, что количество студентов по направлению с БПЛА лишь увеличится в будущем.

«Мы к этому времени тоже планируем расширить производство, сделать для них работу интересной и высокооплачиваемой. Сейчас этому вопросу уделяется больше внимания как со стороны правительства Московской области, так и в Егорьевске», - отметил Силкин.

Параллельно с карьерными консультациями прошло рабочее совещание с представителями авиакомпаний, где обсуждалась адаптация учебных программ к новым технологическим реалиям и запросы отрасли в России.