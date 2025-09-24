В Емельяновской школе Озер стартовали уроки управления трактором

Этот новый предмет стал частью учебного плана в текущем году и является важной составляющей программы профессиональной подготовки в специализированном агроклассе.

«Этот курс рассчитан на учащихся 9-11 классов. Наша цель – не просто дать ребятам навыки вождения трактора, но и познакомить их с базовыми принципами сельского хозяйства, пробудить интерес к сельскохозяйственному труду и помочь им сделать осознанный выбор будущей профессии», – отметила директор Емельяновской школы Ирина Королева.

Первоначально, ученики проходят теоретический курс в специально оборудованном учебном классе. Здесь они изучают конструкцию тракторов, правила дорожного движения, основы агротехники и правила безопасности. После успешного освоения теоретической базы, учащиеся переходят к практическим занятиям на трактородроме, площадке, созданной при школе. Под руководством преподавателя технологии Алексея Барышникова, юноши и девушки приобретают практические навыки управления трактором.

«Практические занятия на тракторе – это очень интересно и полезно. Мы не только учимся управлять техникой, но и начинаем понимать, сколько труда вложено в производство зерна и других сельскохозяйственных культур. Это формирует совершенно иное понимание и уважение к работе на земле», - поделились впечатлениями ученики.

Стоит отметить, что в Емельяновской школе реализуется агротехкласс – инновационный образовательный проект, направленный на подготовку квалифицированных специалистов с самого школьного возраста. Помимо стандартного набора предметов, ученики этого класса изучают дисциплины, связанные с агропромышленным комплексом и сельским хозяйством. Данный проект соответствует задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и федерального проекта «Кадры в АПК».