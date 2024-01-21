В Эстонии педагоги с понедельника начинают бессрочную забастовку

С понедельника в Эстонии школьные учителя начнут бессрочную забастовку с целью повышения зарплат. Об этом сообщает ERR .

Отмечается, что также со среды начнут забастовку и сотрудники детсадов, учреждений профобразования.

Уточняется, что требования учителей в том, чтобы их зарплата составляла не менее 1835 евро.

Напомним, что в правительстве страны не удалось договориться о решении выделить из бюджета средства на зарплаты учителям.