В филиале Шатурского энерготехникума провели мастер-классы по тактической медицине и управлению БПЛА

Главными гостями встречи стали ветераны боевых действий и волонтеры, которые поделились с учащимися опытом помощи героям СВО и провели мастер-классы по тактической медицине и управлению БПЛА.

Перед студентами выступил Артур Вединяпин, ветеран спецоперации, демобилизованный 1 марта 2026 года. Ранее он служил начальником расчета разведывательных беспилотных систем в войсках «ГРОМ Каскад», а в 2016 году принимал участие в операции в Сирии.

По его словам, беспилотная авиация — это будущее, и сейчас российские разработки в этой сфере находятся на очень высоком уровне. Ветеран подчеркнул, что отечественная техника способна не только противостоять вражеским дронам, но и превосходить их по характеристикам и удобству эксплуатации, благодаря чему наши расчеты на сто процентов справляются с боевыми задачами.

Артур Витальевич дал ребятам возможность попрактиковаться. Под руководством профессионала студенты попробовали свои силы в управлении дронами. Такие навыки, отметили организаторы, сегодня становятся важным преимуществом, ведь беспилотные системы все активнее внедряются в самые разные сферы мирной жизни.

Второй важный блок занятий был посвящен тактической медицине. Волонтер спецоперации Анна Лисак провела для учащихся мастер-класс по основам оказания первой помощи, объяснив, как действовать в экстренных ситуациях. Сами студенты остались под большим впечатлением от встречи, поблагодарив гостей за полезные знания, которые, по их словам, всегда могут пригодиться в жизни.

Евгения Чиркунова, комментируя событие, отметила, что перед депутатами и волонтерами стоит важная задача — постоянно напоминать молодежи о необходимости помогать фронту. Как молодой депутат, она считает особенно важным говорить об этом со студентами в интересном и доступном формате. Волонтеры, которые не раз участвовали в гуманитарных конвоях в ЛНР, Курскую и Белгородскую области, также рассказали учащимся, насколько важны для бойцов любая поддержка.