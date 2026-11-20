В микрорайоне Звягино города Пушкино в начале ноября началось преображение учебного корпуса № 5 гимназии «Тарасовка». Здание на улице Советской, построенное еще в 1956 году, за десятилетия заметно обветшало и теперь обретает второе дыхание. Строители не отстают от графика: сейчас в стенах бывшей советской школы идет демонтаж и подготовка к монтажу межэтажных и чердачных перекрытий.



Рабочим предстоит заменить все — от инженерных коммуникаций, окон и дверей до лестничных маршей и изношенной кровли, а также тщательно утеплить фасад. Отдельный шаг в будущее — замена устаревшей угольной котельной на современную газовую. Внутри же ребят и педагогов будут ждать новая мебель, свежее оборудование для столовой и пищеблока, а также надежные системы безопасности. Распахнуть двери для учеников обновленная «Тарасовка» должна уже к старту нового учебного года.



Тем временем в Ивантеевке активно растет новый корпус Образовательного центра № 2, который сможет принять сразу 350 ребят. Сейчас специалисты монтируют кровлю над будущим спортзалом, возводят перегородки первого этажа, а также прокладывают наружные теплосети, внутреннюю систему отопления и индивидуальный тепловой пункт. Совсем скоро на стройплощадку привезут окна и входные двери.



Преображение учебных заведений в округе носит системный характер: за последние пять лет в Городском округе Пушкинский капитально отремонтировали 9 школ — причем четыре из них открылись после обновления в этом году — и построили 3 абсолютно новых учреждения, чтобы дети учились в светлых, теплых и современных классах.