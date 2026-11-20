«Торонто Мейпл Лифс» могут отправить голкипера Сергея Бобровского в «Торонто Марлис», фарм-клуб команды в АХЛ, заявил журналист и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.

38-летний Бобровский, двукратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный обладатель «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю) перед началом сезона заключил с «Торонто» трехлетний контракт с кэпхитом (ежегодной зарплатой) $7 млн.

Однако игра в новой команде совсем не заладилась. Бобровский одержал лишь три победы в 14 матчах, голкипер в среднем пропускает 3,65 шайбы, отражая 87,3% бросков. Это худшие показатели в карьере титулованного голкипера.

По мнению Фридмана, «Торонто» может отправить Бобровского в АХЛ для перезагрузки или просто дать ему пару недель отдыха, чтобы опытный вратарь спокойно оценил ситуацию со стороны.

При этом эксперты отмечают, что далеко не во всех поражениях команды виноват Бобровский. «Торонто» в целом выглядит плохо, особенно в обороне. Команда пропустила 86 шайб в 24 матчах — больше всех в Восточной конференции.

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