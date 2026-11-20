Челябинский областной суд вынес приговор жителю Миасса, признанному виновным в жестоком убийстве супруги. Как уточнили в прокуратуре Челябинской области, трагедия разыгралась в конце апреля 2025 года в квартире на проспекте Октября, сообщил kursdela.biz.

По данным следствия, конфликт между супругами перерос в насилие: 43‑летний мужчина сначала сломал жене ребро, причинив вред здоровью средней тяжести. В состоянии опьянения он продолжил нападение — нанес женщине порядка 30-ти ударов руками, ногами и неустановленными предметами. Особую жестокость проявили дальнейшие действия: подсудимый использовал включенный шуруповерт, прикладывая его к телу жертвы и намеренно причиняя мучения. Завершилось преступление тем, что мужчина выбросил 41‑летнюю женщину с балкона девятого этажа — от полученных травм она скончалась на месте.

Суд согласился с позицией обвинения и признал фигуранта виновным сразу по двум статьям — умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и убийство с особой жестокостью. Итоговый приговор — 12 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил дополнительное наказание: 2 года ограничения свободы после отбытия основного срока. Также с осужденного взыскали ₽2 млн в качестве компенсации морального вреда матери погибшей.

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