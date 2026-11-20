Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей — две золотые и четыре серебряные — на Кубке России по спорту глухих в дисциплине настольный теннис, который прошел с 16 по 19 ноября в Чебоксарах. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, золотые медали завоевали Асильбек Суйналиев (областной Центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта, Чехов) в парном разряде и Анна Кондратова (областной Центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта, Химки) в личном зачете. Суйналиев также стал серебряным призером в личном зачете и в смешанной паре, а Кондратова в женской паре и смешанной паре.

Кубок России по настольному теннису среди глухих и слабослышащих спортсменов прошел в Чебоксарах на базе Спортивной школы олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени Ирины Солдатовой. В турнире приняли участие более 50 спортсменов из 13 регионов РФ. Кубок России по спорту глухих прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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