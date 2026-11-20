В центре Самары в пятницу, 20 ноября, ввели режим повышенной готовности — причиной стало аварийное состояние жилого дома, входящего в состав исторического ансамбля. Решение властей опубликовано на официальном сайте мэрии города, сообщил volga.news.

По данным издания, речь идет о здании по адресу улица Ленинградская, 108–110 (литера Ввв1). Дом — часть усадьбы мещан Коноваловых, которая признана объектом культурного наследия регионального значения. Историческое здание возвели в конце XIX века, и теперь его состояние потребовало экстренных мер.

"Обследование здания показало, что его техническое состояние представляет опасность для жизни и здоровья людей, в том числе в связи с высокой вероятностью обрушения строительных конструкций по причине нарушения общей жесткости", — объяснили в мэрии.

По информации издания, главная задача режима повышенной готовности — обеспечить безопасность жильцов. Для этого людей планируют переселить в помещения муниципального маневренного фонда. Параллельно профильные службы проработают возможность реконструкции здания: учитывая статус памятника, любые работы потребуют особого подхода и соблюдения требований по сохранению культурного наследия.

Ранее сообщалось, что жильцы дома в Красноярске жалуются на выселение за два дня.