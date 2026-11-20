Российские фигуристы Камилла Нелюбова, Анна Фролова и Николай Угожаев заявлены на турнир Golden Spin серии «Челленджер», который пройдет со 2 по 5 декабря в Загребе.

Также в танцах на льду выступят российские дуэты Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Елизавета Шичина/Павел Дрозд.

Состав участников хорватского турнира не самый звездный, так что российские спортсмены будут претендовать на самые высокие места. В соревнованиях фигуристок-одиночниц конкуренцию Фроловой и Нелюбовой может составить американка Изабо Левито с лучшим результатом сезона 212,22 балла. У Фроловой «бест сизн» — 207,86, у Нелюбовой — 201,34 (без учета внутрироссийских соревнований).

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