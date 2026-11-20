Звезда соцсетей Мария Погребняк отметила 39-летие в бане, сообщает Super. Вместо ресторана она выбрала банный отдых с бассейном, парной и караоке.

Поздравить Марию приехали ее муж Игорь Головинский, родители и трое сыновей. Среди звездных гостей также были Стеша Маликова, Женя Искандарова, Олег Верещагин, Алана Мамаева, журналистка Алена Блин (настоящее имя — Алена Жигалова) и рэпер Натан.

Как рассказала сама Погребняк, она долго не могла определиться с форматом праздника. Блогер решила устроить отдых без суеты, чтобы каждый мог расслабиться и перезагрузиться.

«Мне хотелось, чтобы каждый хотя бы ненадолго забыл обо всем, расслабился, перезагрузился и отдохнул не только телом, но и душой», — отметила Мария.

Найти баню для 40 гостей, призналась блогер, было непросто. Особое место среди приглашенных заняли участники шоу «Звезды в джунглях. Суперсезон». Погребняк познакомилась с ними на проекте, и они стали ее близкими друзьями. По словам Марии, в экстремальных обстоятельствах люди раскрываются и становятся ближе.

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