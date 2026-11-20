Специалисты коммунальных служб Московской области с начала ноября отработали более 2 тыс. заявок жителей по текущему ремонту лифтов в многоквартирных домах. Мастера обновили дверные механизмы, заменили изношенные детали и проверили электронику, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ходе планового и текущего обслуживания бригады также протестировали системы безопасности, автоматику и наладку тормозов лифтового оборудования.

Всего в 14 тыс. многоквартирных домов региона работают свыше 67 тыс. лифтов. За пять лет через Единую диспетчерскую службу (ЕДС) поступило около 140 тыс. обращений по их работе, причем 46% жалоб пришлось на дома, возведенные после 2015 года. Системный подход позволил в 2025 году впервые снизить число жалоб на 18%, а подмосковный стандарт содержания лифтового хозяйства признали успешным на федеральном уровне и начали внедрять в других регионах страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил готовность коммунальщиков к зиме.