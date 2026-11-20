В Апрелевке на скоростной трассе случился необычный дорожный эпизод: к проезжей части вышло семейство лосей — две взрослые особи и два детеныша. Водителям пришлось резко снизить скорость, а движение на участке ненадолго замерло — притормозить пришлось даже автомобилю скорой помощи, сообщил REGIONS.

Очевидцы сняли происходящее на видео: на кадрах видно, как животные уверенно движутся к трассе, но в последний момент меняют решение и уходят обратно в лес. Ролик быстро разошелся по городским пабликам и собрал сотни просмотров. Один из автомобилистов рассказал, что машины стояли несколько минут — водители не рисковали ехать, пока звери не покинули опасную зону.

«Даже скорая помощь притормозила, чтобы пропустить сохатых. Никто не сигналит, все ждут. Ситуация, конечно, необычная — редко увидишь такое прямо на трассе», — поделился очевидец.

Кандидат биологических наук Алексей Субботин пояснил REGIONS, что такие выходы лосей к дорогам в Подмосковье — не редкость, а в текущем сезоне их стало особенно много. Главная причина — молодые особи осваивают новые территории. Кроме того, животных нередко манит техническая соль, которой обрабатывают трассы в холодное время года.

«Лоси часто передвигаются группами. Водителям в таких ситуациях важно плавно снизить скорость и дождаться, пока животные покинут дорогу. Сигналить не стоит — это может спровоцировать непредсказуемую реакцию, и тогда последствия будут куда серьезнее», — пояснил Субботин.

Эксперт напомнил водителям о простых правилах безопасности: при встрече с лосем важно держать дистанцию не менее 30 метров. Особенно осторожными стоит быть в сумерках и ночью — в это время лоси наиболее активны, а из‑за темной шерсти их почти не видно на дороге.

Статистика подтверждает рост рисков: только за одно ноябрьское утро в Подмосковье зафиксировали три ДТП с лосями. Во всех случаях водители не успели среагировать на животное, внезапно появившееся на трассе.

Ранее сообщалось, что за гибель лося в ДТП водителю придется заплатить ₽80 тыс. компенсации.