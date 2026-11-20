21-летняя актриса София Лопунова заявила, что после смерти Игоря Золотовицкого Школа-студия МХАТ осиротела. Так она высказалась в интервью NEWS.ru.

Напомним, Золотовицкий занимал должность ректора с 2013 года. Он умер 14 января 2026 года на 65-м году жизни. Лопунова училась на последнем курсе, который он набирал.

По словам актрисы, Золотовицкий был для Школы-студии отцом и надежной защитой. После его смерти Школа, по ее мнению, стала на какое-то время заброшенной.

«Укрывал надежным крылом и учеников, и педагогов. Игорь Яковлевич был безусловной защитой для нас! После его смерти Школа будто бы осиротела», — сказала артистка.

Сама Лопунова призналась, что училась у мастера ироничному отношению к жизни и профессии. Она отметила, что чрезмерная серьезность и пафос заметны на сцене.

Ранее сообщалось, что могилу народного артиста РФ Валерия Гаркалина обнаружили заброшенной.