Скетчи Александра Парфенова про Гришу из Балашихи и его потенциальную тещу Алевтину Валерьевну стали вирусными: контраст «простого парня» и «статусной дамы» отлично работает на комедийный эффект, сообщил REGIONS.

Гриша — менеджер по продажам, снимает квартиру в Балашихе, верит, что для брака важна любовь, а не знание дорогих парфюмов; Алевтина Валерьевна — столичная аристократка, для которой появление такого ухажера дочери — настоящая трагедия. При этом сам Гриша почти не появляется в кадре — его образ держится на голосе и бытовых штрихах, поэтому зрителям он кажется особенно своим.

Все женские образы Парфенова — это «муниципальные женщины»: собирательные типажи, подсмотренные еще в новгородском детстве (фея ЗАГСа Любовь Ильинична, экскурсовод Инесса Эдгаровна и др.). Прорывным стал образ Ольги Ротенберг («та самая женщина из 90‑х»), родившийся из одной услышанной фразы и интонации; именно он принес автору узнаваемость.

«Переживаем за Гришу и ждем продолжения», — пишут авторы поста.

Сейчас новые выпуски выходят на канале «Балашиха Рулит» в МАХ. Метрики первых серий (просмотры, лайки) говорят о высоком интересе — вероятно, история получит продолжение, и сюжет может дойти до «свадьбы в окрестностях Балашихи». При этом реакция аудитории неоднозначна: одних зрителей цепляет универсальный комедийный прием, других задевает постоянное противопоставление Балашихи столице.

Ранее сообщалось, что в Долгопрудном на улице Нефтяников на съемках фильма загорелся автомобиль.