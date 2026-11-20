Подмосковная спортсменка Софья Никулина (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Дмитровский м.о.) одержала победу на финале Кубка России по пулевой стрельбе, который проходит с 16 по 24 ноября в Архангельске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в дисциплине «пневматический пистолет, соло, женщины». На втором месте оказалась спортсменка из Москвы, на третьем - из Костромской области.

Состязания проводятся в Архангельске впервые, их участниками стали 129 сильнейших спортсменов из 29 регионов страны. Они продлятся до 24 ноября, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

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