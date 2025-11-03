В Госдуме предложили новую систему поддержки школьников

Депутат Борис Чернышов выступил с инициативой пересмотреть подход к домашним заданиям и организовать в школах дополнительные занятия для учеников, которым сложно осваивать программу, сообщает ТАСС .

По мнению депутата, домашние задания нередко становятся источником стресса: дети не всегда успевают усвоить материал на уроке и остаются с заданиями «один на один». Это приводит к двум последствиям: либо родители вынуждены нанимать репетиторов, либо школьники приходят в класс с невыполненной работой.

Чернышов считает, что помощь с домашними заданиями должна стать частью учебного процесса. Для этого, по его словам, нужно:

активнее привлекать школьных учителей;

ввести ставки тьюторов;

организовать дополнительные занятия для отстающих прямо в школе.

Такой подход, как отметил парламентарий, даст детям больше времени на отдых и восстановление сил. Однако он потребует изменений в системе оплаты труда педагогов — чтобы компенсировать их внеурочную работу.

Кроме того, Чернышов призвал смещать акцент с оценки на понимание материала: по его мнению, цель домашнего задания — не получить пятерку или избежать двойки, а глубже разобраться в теме.

