В Госдуме предложили сделать краеведение в России обязательным школьным предметом

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Парламентарий предложил включить краеведение во все региональные образовательные программы средних школ.

В своем письме на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова законодатель напомнил, что за последние годы федеральные власти успешно реализуют направленные на развитие патриотического воспитания российской молодежи школьные программы.

«Предлагаю Вам рассмотреть вопрос о создании региональных образовательных программ для средних школ, направленных на обязательное изучение школьниками истории и традиций родного края. Предлагаю также разработать федеральную концепцию изучения истории своего родного края», — говорится в тексте обращения, которое цитирует RT.

Хамзаев добавил, что важнейшую роль в развитии патриотизма у молодого поколения России играют знакомство школьников с юных лет с российской историей, традициями и любовь к родному краю.