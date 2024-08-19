В Госдуме предложили ввести курс логики в школьную программу
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Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо с предложением ввести в школьную программу курс логики.
По мнению депутата, это поможет школьникам лучше понимать окружающий мир, анализировать информацию и делать из нее правильные выводы.
Лантратова считает, что такой курс необходим на фоне распространения у школьников так называемого «клипового мышления», которое не позволяет детям критически оценивать информацию.
Курс логики может быть выделен в самостоятельную дисциплину или включен отдельным модулем в общеобразовательные программы по математике, информатике и обществознанию, отмечает Лантратова.
Ранее сообщалось, что подмосковные школьники одержали победу на международных соревнованиях по робототехнике.