В Госдуме предложили ввести курс логики в школьную программу

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо с предложением ввести в школьную программу курс логики.

По мнению депутата, это поможет школьникам лучше понимать окружающий мир, анализировать информацию и делать из нее правильные выводы.

Лантратова считает, что такой курс необходим на фоне распространения у школьников так называемого «клипового мышления», которое не позволяет детям критически оценивать информацию.

Курс логики может быть выделен в самостоятельную дисциплину или включен отдельным модулем в общеобразовательные программы по математике, информатике и обществознанию, отмечает Лантратова.

Ранее сообщалось, что подмосковные школьники одержали победу на международных соревнованиях по робототехнике.