Школьники Подмосковья одержали победу на международных соревнованиях по робототехнике

Школьники из долгопрудненского Физтех-лицея имени П. Л. Капицы и участники кружка по гуманоидной робототехнике направления МехТех Технопарка Физтех-лицея одержали победу на международных соревнованиях по робототехнике FIRA RoboWorld Cup and Summit 2024, которые прошли в Бразилии. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В частности, Даниел Бабаев занял первое место с роботом ROBOKIT A в рамках школьной лиги Humanoid Junior. На втором месте оказался Никита Комков с роботом ROBOKIT B. В ходе состязаний участникам нужно было пройти различные дисциплины, в том числе, баскетбол, тройной прыжок, спринт и не только. Своих роботов на них представили команды из Канады, Китая, Тайвани и России.

«Поздравляем ребят с заслуженной победой, а также благодарим педагогов Азера Бабаева и Дмитрия Устинова! Желаем школьникам дальнейших успехов и новых достижений», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.