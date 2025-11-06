В Госдуме выступили против идеи сделать июнь учебным месяцем

Инициатива о сокращении летних каникул для российских школьников вызвала серьезные сомнения у экспертов. Как заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, предложение сделать июнь учебным месяцем не только лишено практического смысла, но и может навредить образовательному процессу. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, ключевая проблема заключается в игнорировании климатических особенностей России и физиологических потребностей детей. Летние месяцы остаются единственным периодом, когда школьники могут полноценно восстановиться после интенсивного учебного года. При этом существующая перегрузка учащихся связана не с дефицитом учебного времени, а с устаревшими методиками преподавания, делающими акцент на механическом запоминании вместо формирования целостной картины мира.

Парламентарий добавил, что современная образовательная система постепенно возвращается к классическим принципам, где главный приоритет отдается пониманию причинно-следственных связей. Такой подход естественным образом повышает эффективность обучения без искусственного удлинения учебного года. Увеличение же продолжительности занятий без изменения методик лишь усугубит проблему, маскируя системные недочеты.

По его мнению, сохранение традиционного формата каникул представляется более разумным решением. Вместо сокращения летнего отдыха целесообразнее сосредоточиться на совершенствовании педагогических методов, что позволит добиться реального улучшения качества образования без ущерба для здоровья подрастающего поколения.

Ранее сообщалось, что летние школьные каникулы в России собираются сократить на месяц.