В Госдуме заявили, что уровень кибербуллинга среди подростков снижается

Проблема подросткового кибербуллинга, к счастью, демонстрирует положительную динамику, хотя до ее полного решения еще далеко. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала депутат Госдумы, член комитета по социальной политике Светлана Бессараб. Ее комментарии прозвучали на фоне инициативы коллег из ЛДПР, предложивших ввести жесткие штрафы за травлю в интернете — до полумиллиона рублей.

По словам парламентария, ужесточение ответственности за онлайн-агрессию требует взвешенного и продуманного подхода, однако сама работа в этом направлении абсолютно необходима. Давно ясно, что социальные сети остаются главной ареной для психологического давления среди подростков, где конфликты и оскорбления приобретают особую болезненность и масштаб.

При этом определенные успехи уже есть. Бессараб отметила, что уровень кибербуллинга пошел на спад после внедрения правил, позволяющих блокировать агрессивные аккаунты и усложняющих анонимную регистрацию. Эти меры лишили преследователей чувства полной безнаказанности — теперь их проще идентифицировать и привлечь к ответу.

Но одних запретов и штрафов, уверена депутат, недостаточно. Ключевая роль в борьбе с травлей должна отводиться воспитательной работе и открытому диалогу с детьми. Здесь незаменимы школьные психологи и регулярные беседы, которые помогают подросткам осознать, насколько глубокие раны оставляет виртуальная агрессия. Когда ребенок понимает, каково это — быть объектом насмешек и угроз, это формирует культуру уважения и эмпатии.

По ее мнению, итогом должно стать сочетание четких правовых механизмов и постоянной профилактики. Законодательные инициативы задают необходимые рамки, но только личный опыт и осознание последствий способны по-настоящему изменить поведение в сети. Главный урок, который должны усвоить подростки, прост: не делай другим того, чего не желаешь себе. Именно на этом принципе и строится подлинная безопасность в цифровом мире.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут проект о введении штрафов до 500 тыс. рублей за буллинг.