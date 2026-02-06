«Напали в раздевалке»: администрацию школы в Самаре обвинили в бездействии во время избиения ребенка

В самарской школе № 87 в раздевалке избили ученицу шестого класса, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию в соцсетях.

Отмечается, что родители учащихся жалуются на бездействие администрации образовательного учреждения. По их словам, проблемы с агрессивным поведением одной из школьниц, которая якобы систематически бьет и пугает других детей, игнорируются руководством школы.

Получить оперативный официальный комментарий от представителей администрации школы или управления образования не удалось.

Это не первый конфликт, привлекший внимание к школе № 87. Ранее в Самаре проходила проверка после конфликта между учениками этого же учреждения. Тогда поводом для разбирательства стала жалоба матери третьеклассника. Женщина утверждала, что ее сына на протяжении долгого времени обижает одноклассник, портит его вещи.

Тогда мама школьница также обвиняла в бездействии классного руководителя и администрацию школы. Часть других родителей, впрочем, выступила тогда в защиту педагога, утверждая, что пострадавший ребенок сам неоднократно нарушал дисциплину и провоцировал ссоры.

Ранее сообщалось, что в Челябинске толпа школьников избила мальчика.