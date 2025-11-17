В Кашире глава округа провел встречу с молодыми педагогами в формате круглого стола

На площадке школы №3 в Кашире состоялась рабочая встреча главы городского округа Романа Пичугина с молодыми педагогами, недавно пополнившими ряды учителей муниципалитета. Восемь начинающих преподавателей в формате открытого диалога делились своими первыми профессиональными впечатлениями и размышляли о том, как сохранить искреннюю любовь к профессии на протяжении всей карьеры.

В ходе беседы Роман Пичугин особо подчеркнул критическую важность системы наставничества и комплексной поддержки, которую необходимо оказывать учителям на стартовом этапе их профессионального пути.

Одним из ключевых анонсов встречи стала новая программа профориентации, инициированная главой муниципалитета. Ее цель — помочь школьникам Каширы с раннего возраста определиться с выбором будущей профессии. В настоящее время уже ведется разработка концепции, которая предоставит старшеклассникам возможность прохождения производственной практики на предприятиях округа, включая резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ).

В текущем учебном году педагогический коллектив городского округа пополнился семью новыми специалистами. Двое из них — Илья Буров и Анастасия Галактионова — трудоустроились в школы по целевому направлению. Значимо, что часть молодых учителей — это выпускники тех же образовательных учреждений, в которые они вернулись уже в новом, педагогическом статусе.

Примечательно, что некоторые из начинающих педагогов уже демонстрируют впечатляющие профессиональные результаты. Учитель русского языка и литературы школы №3 Каролина Булычева в этом году стала лауреатом престижного конкурса «Педагогический дебют». Ее коллега, учитель начальных классов школы №10 Анастасия Галактионова, успешно преодолела жесткий конкурсный отбор и вошла в число участников масштабного проекта «ТОП-100 лучших учителей и выпускников педвузов».