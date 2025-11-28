В Кашире обсудили, как улучшить доступ к медпомощи и решить кадровые пробелы

В Кашире на базе школы № 9 состоялся круглый стол по вопросам здравоохранения. В обсуждении приняли участие заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина, советник министра Юрий Радионов, заместитель главы округа Светлана Троицкая, руководители медицинских учреждений, депутаты, представители общественных организаций и активные жители.

Главный врач Каширской больницы Юрий Якушев сообщил, что медицинская помощь в городе и сельских населенных пунктах оказывается в соответствии с действующими нормами. При этом обозначена необходимость доработки организации ультразвуковых исследований, подходы к решению уже определены.

Представители областного министерства дали разъяснения по вопросам лекарственного обеспечения, работе дневного стационара и другим обращениям участников встречи.