В Кашире отмечен новый успех на ЕГЭ

В городском округе Кашира празднуют еще одно выдающееся достижение: выпускница средней общеобразовательной школы №7 с углубленным изучением отдельных предметов Анна Серикова показала блестящий результат на ЕГЭ по русскому языку, набрав максимальное количество баллов.

За 11 лет обучения Аня Серикова демонстрировала исключительно высокие результаты, стабильно получая оценки «отлично». В течение трех лет она занимала призовые места на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Этот успех стал возможен благодаря усердию, ответственному отношению к учебе, врожденному таланту, а также поддержке со стороны родителей и преподавательского состава.

«Я знаю, каких усилий тебе стоило добиться этого результата, и это делает его еще более значимым. Вместе с родителями и учителями ты прошла огромный путь, доказав, что сила в правде. Поздравляю с успешным завершением экзамена», — обратился к Анне исполняющий полномочия главы округа Евгений Тертышников.

Следует отметить, что первым стобалльником в этом году в Кашире стала Александра Глущенко, ученица школы №4, которая продемонстрировала превосходные знания на ЕГЭ по литературе.