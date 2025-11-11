В Кашире школьники проверили знания о народах России на этнодиктанте

В Каширском молодежном центре 6 ноября состоялась Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». В мероприятии приняли участие школьники и представители молодежных организаций городского округа, включая движение «Движение первых».

Главная цель акции — повышение интереса молодежи к культурным, этническим и историческим традициям народов России, а также укрепление гражданской идентичности.

Участникам предстояло ответить на вопросы, касающиеся национальных обычаев, фольклора, языка и географии страны. Организаторы подчеркнули, что такие проекты формируют у молодежи уважение к наследию и ценностям народов России, а также способствуют развитию межнационального диалога.

По итогам диктанта отметили высокую вовлеченность участников. Многие школьники выразили желание принять участие в следующем этапе акции.