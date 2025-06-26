В Кашире заключено стратегическое соглашение о развитии образования
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
В администрации городского округа Кашира произошло значимое событие: было подписано соглашение о взаимодействии с Ассоциацией школьного кластера.
Документ подписали временно исполняющий обязанности руководителя округа Евгений Тертышников и исполнительный директор Ассоциации Александр Пименов. На официальной церемонии также присутствовали представители администрации округа и различных образовательных организаций Каширы.
«Сотрудничество с Ассоциацией школьного кластера — это инвестиция в будущее Каширы, — подчеркнул Евгений Тертышников. — Мы создаем условия для талантливых ребят, возможности для их самореализации в научно-технических направлениях деятельности. Совместные усилия Ассоциации и Технопарка Физтех-лицея, направленные на интеграцию образования, науки и бизнеса с целью подготовки квалифицированных инженеров, обладающих необходимыми навыками и компетенциями для поддержки технологического прогресса страны, находят поддержку в МФТИ».
Александр Пименов заявил:
«Мы формируем непрерывную систему инженерного образования: от повышения квалификации педагогов до организации специализированных классов и обеспечения инновационным оборудованием. Благодаря партнерству с технологическими компаниями школы, участвующие в программе, получают доступ к новейшим технологиям. Кашира теперь входит в число передовых муниципалитетов Московской области, активно поддерживающих это направление наряду с другими прогрессивными регионами».
Соглашение имеет огромное значение для профориентации учащихся. Начиная с нового учебного года, школьники получат возможность освоить инженерные специальности, участвуя в специализированных мероприятиях и проектах. В планах — организация мастер-классов, конкурсов и семинаров, посвященных перспективным областям, таким как IT, робототехника и энергетика.