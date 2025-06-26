В Кашире заключено стратегическое соглашение о развитии образования

«Сотрудничество с Ассоциацией школьного кластера — это инвестиция в будущее Каширы, — подчеркнул Евгений Тертышников. — Мы создаем условия для талантливых ребят, возможности для их самореализации в научно-технических направлениях деятельности. Совместные усилия Ассоциации и Технопарка Физтех-лицея, направленные на интеграцию образования, науки и бизнеса с целью подготовки квалифицированных инженеров, обладающих необходимыми навыками и компетенциями для поддержки технологического прогресса страны, находят поддержку в МФТИ».