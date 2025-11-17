В Каширском молодежном центре прошел познавательный форум для студентов

В Кашире на базе местного молодежного центра прошел форум «Твоя гражданская позиция», приуроченный к Международному дню толерантности. Мероприятие собрало студентов и школьников городского округа, став практической площадкой для диалога о важных социальных ценностях.

Форум носил не лекционный, а интерактивный характер: специалисты центра Анастасия Флоренова и Наталья Турочкина организовали для участников интеллектуальную викторину «Что ты знаешь о России?», а также командные тренинги, нацеленные на развитие взаимопонимания и дружбы.

Экспертный взгляд на вопросы профилактики обеспечили приглашенные гости. Перед молодежью выступили инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Валентина Зайцева и педагог-психолог комплексного центра «Ступинский» Петр Красинский. Их участие позволило перевести разговор о толерантности из теоретической плоскости в практическую, затронув правовые и психологические аспекты противодействия экстремизму и радикальным настроениям в подростковой среде.

В ходе форума участники продемонстрировали не только эрудицию в викторине, но и умение работать в команде, находить компромиссы и проявлять лидерские качества. По итогам соревнований все команды были отмечены кубками и дипломами. Таким образом, форум стал для каширской молодежи не просто мероприятием, а реальным инструментом для формирования активной и ответственной жизненной позиции через прямое общение и совместную деятельность.